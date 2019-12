In vuur en vlam voor vreugdevuur

Romke Hoogwaerts raakte gefascineerd door de vreugdevuren die hij in 2013 voor het eerst zag. Ⓒ ANP

De Nederlands-Amerikaanse fotograaf en filmmaker Romke Hoogwaerts (29) zag in 2013 voor het eerst de – dit jaar verboden – vreugdevuren in Scheveningen en raakte erdoor gefascineerd. Hij maakte er een fotoboek en een film over. „Overal in de wereld waar ik de foto’s heb laten zien zijn mensen diep onder de indruk.” En dat terwijl in ons land de traditie zwaar onder vuur ligt.