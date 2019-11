Hema haalt ’extreem-rechtse’ trui uit schappen

Op de trui zijn verschillende runen te zien. Dat zijn tekens die vroeger door Germaanse volkeren werden gebruikt. Tussen de motieven staat ook de ’odal rune’, een symbool voor eigendom, dat door de nazi’s als logo op een vlag werd gebruikt en vandaag de dag ook nog door bijvoorbeeld de Nederlandse Volksunie (NVU).

Hema haalt het kledingstuk daarom per direct uit de winkel, aldus een woordvoerder. Er is een kassablokkade voor het product aangevraagd, waardoor de trui niet meer kan worden verkocht. Ook wordt die uit de webwinkel gehaald. „We willen zo snel mogelijk handelen”, zegt een woordvoerder. „Het heeft onze hoogste prioriteit.”

Het oude Germaanse schrift waarvan de odal (klank ’o’) de laatste letter is, werd pas later door de nazi’s toegeëigend als superieure taal.

Het is nog onduidelijk of er klachten van consumenten zijn binnengekomen over de trui.