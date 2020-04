Tientallen miljoenen Europeanen wachten langere lockdowns

Italië behoort wereldwijd tot de zwaarst getroffen landen. De regering kondigde op 9 maart een lockdown af voor het hele land en kwam later met aanvullende maatregelen. Het openbaar leven ligt daardoor plat: mensen moeten in principe thuis blijven en de meeste winkels en instellingen zijn dicht. De lockdown in Italië duurt tot 13 april, maar wordt vermoedelijk verlengd.

Naast Italië heeft ook Spanje zwaar te lijden onder de pandemie. De regering van premier Pedro Sánchez kondigde op 14 maart de noodtoestand af en heeft inwoners opdracht gegeven thuis te blijven. Madrid wil de noodtoestand verlengen tot 25 april.

Ook in Frankrijk mogen burgers vanwege de coronacrisis alleen nog onder voorwaarden hun huis verlaten. Die maatregel is sinds 17 maart van kracht en duurt in elk geval tot 15 april, maar vermoedelijk langer. President Macron spreekt volgende week het land toe over de volgende stappen.

België zit tot zeker 20 april op slot. In het land zijn sinds 18 maart alleen nog essentiële winkels open, moet in principe iedereen thuiswerken, zijn de scholen dicht en geldt een verbod op samenscholing en niet-noodzakelijke verplaatsingen. De grenzen zijn gesloten voor toeristen en dagjesmensen.

Het Verenigd Koninkrijk besloot aanvankelijk niet tot een lockdown, maar gooide het roer om toen steeds meer Britten ziek werden. Premier Boris Johnson maakte op 23 maart bekend dat ook zijn landgenoten verplicht thuis moeten blijven.

Duitsland minder streng

Duitsers hebben ook te maken met beperkingen vanwege de coronacrisis, maar die zijn minder streng dan in andere delen van Europa. Het dodental in hun land ligt ook relatief laag. Er overleden minder patiënten aan het virus dan in Nederland.

In Duitsland moesten sommige bedrijven sluiten en is een samenscholingsverbod afgekondigd. Inwoners wordt opgeroepen aan social distancing te doen. Sommige deelstaten, zoals Beieren, hebben overigens zelf uitgaansbeperkingen ingevoerd die verder gaan dan de landelijke norm.

Buiten Europa is de VS het zwaarst getroffen land. Daar verschillen de maatregelen tegen het virus van staat tot staat. Op veel plaatsen zijn horecazaken en scholen gesloten en wordt mensen gevraagd thuis te blijven.