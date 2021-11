Kabinet trekt coronateugels aan en denkt al aan meer maatregelen

Nog maar een paar maanden geleden spiegelde het demissionaire kabinet ons land voor dat op 1 november misschien wel alle coronamaatregelen bij het grofvuil zouden kunnen worden gezet. Het waren vooral vaccinaties die dat mogelijk maakten. Inmiddels heeft de politieke top een tournure gemaakt.

Tijdens een nieuwe persconferentie kondigden premier Rutte en minister De Jonge (Volksgezondheid) dinsdagavond wederom aanscherpingen aan. Het mondkapje keert op meer plekken terug, net als het coronatoegangsbewijs. De zwaksten in de samenleving krijgen net als in ons omringende landen een boostervaccin tegen corona, oftewel een derde prik.

Veel maatregelen lekten de afgelopen dagen al uit. Zo wil het kabinet dat vanaf 3 november zo veel mogelijk mensen weer thuis gaan werken, ten minste de helft van de tijd en geldt er een advies om opnieuw anderhalve meter afstand te houden.

Mondkapje

Vanaf 6 november keert het mondkapje op meer plaatsen terug. In supermarkten moet hij weer op, maar ook bijvoorbeeld in andere winkels, bibliotheken en pretparken. Dat geldt eveneens voor het hoger onderwijs; als je zit, mag het kapje af. Contactberoepen moeten er eveneens aan geloven. Bij de fysio en de kapper moet zowel de klant als de beroepsbeoefenaar weer een mondkapje op. Dat hoeft dan weer niet op plekken waar de coronapas getoond moet worden.

En dat moet, ook vanaf 6 november, op steeds meer plekken. Het bewijs wordt bijvoorbeeld ook verplicht op terrassen en voor wie wil sporten. In sportscholen, maar ook bij ’georganiseerde’ amateursport, binnen én buiten. Zowel publiek als de sporters zelf hebben dan de coronapas nodig om op het sportpark of in de zaal te komen. Premier Rutte erkende dat er op dit punt ’veel discussie’ is geweest. Tijdens het veiligheidsberaad van maandag hebben burgemeesters hun zorgen erover uitgesproken, omdat je het amper aan vrijwilligers van amateurclubs kunt overlaten te controleren op de coronapas langs de lijn.

Handhaving is sowieso een heikel punt. Sommige gemeenten hebben amper eigen boa’s en moeten er kostbare beveiligers voor inhuren. Premier Rutte wees erop dat handhaving het sluitstuk is, ’het slot op de deur’. Het begint volgens hem met naleving van de maatregelen. „Dat doen we zelf.”

Coronapas op werk

Intussen werkt het kabinet alvast aan het invoeren van het coronatoegangsbewijs op de werkvloer, een tamelijk omstreden ingreep die het kabinet wil kunnen inzetten als de situatie verder verslechtert. Ook voor bezoekers in de zorg, zoals het ziekenhuis of het verpleeghuis, wordt het tonen van de coronapas overwogen. Op plekken waar veel besmettingen zijn en de vaccinatiegraad laag is, zou de coronapas op nóg meer plekken getoond moeten worden, vindt het kabinet. In winkels bijvoorbeeld. Dat geldt niet voor essentiële winkels zoals supermarkten en drogisterijen.

Minister De Jonge weet dat deze ingrepen voor veel verzet gaan zorgen. „Dit vergt tijd en zorgvuldigheid”, zegt hij erover. En de kans lijkt groot dat er binnenkort nog een schep bovenop komt. Op 12 november wil het kabinet er een definitief besluit over nemen. Dan volgt een nieuw ’weegmoment’. Premier Rutte acht de kans reëel dat nieuwe aanscherpingen tegen die tijd nodig zijn.

Undercover handhavers die horeca-personeel controleren of ze wel vragen om de coronapas. Minister Grapperhaus ziet het zitten, maar in Den Haag is veel kritiek op die zogenaamde 'mystery guests'. Tekst gaat door onder de video.

Derde prik

De boosterprik voor de zwaksten in de samenleving laat ondanks een positief advies dinsdag van de Gezondheidsraad nog even op zich wachten. Vanaf december krijgen 80-plussers zo’n derde prik.

Vanaf januari zijn mensen tussen de 60 en de 80 jaar aan de beurt. Zorgmedewerkers met direct patiëntcontact kunnen zich vanaf volgende maand voor een oppepper van het coronavaccin melden. Daarna kunnen alle volwassenen ’die dat nodig vinden’ zich melden voor een derde prik