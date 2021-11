Persconferentie coronaregels: QR-bewijs ook op buitenterrassen en bij sportwedstrijden

De coronapas is dan ook verplicht bij georganiseerde kunst-, en cultuurbeoefening vanaf die leeftijd. Bovendien bereid het kabinet wetswijzigingen voor. „We willen het voor werkgevers mogelijk maken om te vragen om een coronatoegangsbewijs”, zegt coronaminister De Jonge. „Een verdere verbreding van het gebruik van het coronatoegangsbewijs. Die maatregelen gaan niet meteen in, maar we bereiden ze voor.” Ook wil het kabinet kijken of het de coronapas ’specifiek kan gebruiken in dorpen en steden’ waar een kleiner deel van de mensen is geprikt, en waar het aantal ziekenhuisopnames hoog is. Op 12 november wordt dan besloten of dat echt nodig is.

Volgens Rutte is er een reële kans dat er dan aanvullende maatregelen nodig zijn. Hij waarschuwt voor ingrijpende maatregelen voor iedereen tegenover beperkingen voor ongevaccineerden. „Dan moet je denken aan de horeca dicht versus verdere maatregelen voor ongevaccineerden.”

Maar er wordt ook gewerkt een extra bescherming door midden van een vaccin. 80-plussers kunnen in december bij de GGD een boostervaccin halen, zo zei De Jonge tijdens een persconferentie over coronamaatregelen. Daarna volgen de 60- tot 80-jarigen. Daarna kunnen ook 60-minners een derde vaccinatie krijgen. Zorgmedewerkers die direct contact hebben met patiënten krijgen al ’zo snel mogelijk’ een prik aangeboden.

Premier Rutte en coronaminister De Jonge geven tijdens een persconferentie dinsdagavond opnieuw tekst en uitleg over maatregelen die het coronavirus moeten beteugelen. Vooral ongevaccineerden komen bij besmetting in het ziekenhuis terecht. Dat zorgt voor druk op de zorg. Bij de aanscherping van de coronamaatregelen wordt de vuistregel in publieke binnenruimtes: óf een mondkapje op óf een coronapas tonen.

Het dringende advies om anderhalve meter afstand te houden geldt de komende tijd. „En werk minimaal de helft van je werktijd thuis”, zegt Rutte. „Mijd drukte onderweg en reis buiten de spits. We zien het aantal reizigers in het openbaar vervoer toenemen.”

Tweedeling

„Het is belangrijk dat mensen niet tegenover elkaar komen te staan”, zegt Rutte over dreigende tweedeling door maatregelen. „Hoe langer het duurt, des te ingewikkelder is het om de regels te blijven volgen.” De verstandige route volgen is lastig, erkent de premier.

Het kabinet heeft bij verschillende sectoren advies gevraagd, zegt de premier. „Want we moeten dit samen blijven doen, met een beetje mildheid. Als we bereid zijn een beetje in te schikken, hoeven we het echt niet met elkaar eens te zijn.” De basismaatregelen blijven belangrijk, zegt Rutte. „Blijf thuis bij klachten, was regelmatig je handen en zorg voor voldoende frisse lucht.”

De Jonge waarschuwt dat er opnieuw te hoge druk op de zorg dreigt en roept ongevaccineerden op opnieuw na te denken over een prik. „Het is nooit te laat om opnieuw de keuze te maken. Half december liggen er volgens berekeningen dubbel zoveel mensen op de ic als nu, al is de piek minder hoog dan eerder. De situatie is anders, dat komt door de hoge vaccinatiegraad.”

Veel lekte afgelopen dagen al uit. Met uitbreiding van de coronapas, meer mondkapjes en de terugkeer van het thuiswerkadvies kiest het demissionaire kabinet voor de korte klap om het oplopende aantal ziekenhuisopnames onder coronapatiënten in te dammen. De meer omstreden maatregelen die specifiek op ongevaccineerden zijn gericht, houdt het wel achter de hand.

Dat coronatoegangsbewijs, nu verplicht voor toegang tot restaurants, cafés, theaters en stadions, wordt uitgebreid naar musea, dierentuinen, pretparken, sportscholen, zwembaden en terrassen. Daar hoeven geen mondkapjes op. Die mondkapjesplicht gaat wel gelden voor winkels, bibliotheken, gemeentehuizen en supermarkten, waar niet om een coronapas wordt gevraagd.

Druk op de zorg

Dat zijn grofweg de maatregelen waarmee het demissionaire kabinet volgens nauw betrokkenen de oplopende opnames van coronapatiënten in de ziekenhuizen wil keren. Het demissionaire kabinet kiest er nog niet voor om maatregelen alleen te laten gelden voor wie niet is gevaccineerd, bijvoorbeeld door de optie om te testen uit de coronapas te halen. In de Kamer is daar momenteel geen meerderheid voor.

De Jonge heeft afgelopen weekend de constructief geachte fracties gepeild of beperking van het coronatoegangsbewijs naar ’2G’ (gevaccineerd of genezen) acceptabel zou zijn, maar dit is niet het geval gebleken. Evenmin wordt de coronapas uitgebreid naar de werkvloer en het hoger onderwijs, opties die het kabinet wel heeft onderzocht.

Woensdag debatteren betrokken bewindslieden nog met de Tweede Kamer over de maatregelen die worden aangekondigd.