Grote zorgen om in Amsterdam vermiste Nieuw-Zeelandse (25)

Joanna Ji is voor het laatst gezien in het Volkshotel in de stad, aan de Wibautstraat. Ze is 1.61 meter lang en heeft donker haar. Vaak droeg ze een roze muts, al is het niet zeker dat ze die droeg toen ze voor het laatst werd gezien. De Amsterdamse politie laat De Telegraaf weten bekend te zijn met de kwestie. „We doen onderzoek naar haar vermissing”, zegt een woordvoerder.

De familie van de Nieuw-Zeelandse maakt zich aan de andere kant van de wereld grote zorgen. Haar zus Maria Ji laat de New Zealand Herald weten dat haar zus, een voormalige rechtenstudent aan de Universiteit van Auckland, sinds december in Amsterdam was met een werkvakantievisum.

„Normaal stuurde ze mijn moeder om de dag een bericht, maar plotseling stopte ze er vorige week mee”, vertelt de zus. Inmiddels zijn haar handtas, portemonnee en mobiele telefoon door iemand gevonden en ingeleverd bij de politie. „We weten dus dat ze geen van die bezittingen of geld bij zich heeft.”

Aangifte

Maria maakt zich extra zorgen omdat haar zus een actief gebruiker is van sociale media. „Maar ze heeft geen contact meer gehad met haar vrienden. We hebben geen familie in Amsterdam en Joanna heeft daar niet veel vrienden bij wie ze had kunnen blijven.” De familie heeft – net als haar voormalige huisgenoot in Amsterdam – aangifte gedaan van vermissing en is van plan op korte termijn naar Nederland te reizen.

De jonge vrouw wordt beschreven als iemand die dol is op schaatsen, muziek en mode. Haar zus omschrijft haar als een ’creatief, extravert en opgewekt persoon die empathisch en gepassioneerd is over tal van sociale kwesties, waaronder mensenrechten, dierenrechten en gendergelijkheid’. „Onze grootste angst is dat haar iets is overkomen of dat ze is ontvoerd”, zegt de zus tegen het Nieuw-Zeelandse medium. „We hopen zo snel mogelijk te horen dat ze in orde is.”