Verdachte tegen moeder Sumanta: ’Ik vind het heel erg’

Binnenland

Dronken spookrijder richt spoor van schade aan bij achtervolging

Een automobilist die - naar later bleek - ruim zes keer teveel had gedronken, heeft vrijdagavond in Bergen op Zoom een auto flink beschadigd. Tijdens zijn rit reed hij meerdere keren tegen het verkeer in. Ook ramde hij een andere auto, maar die kwam er beter vanaf.