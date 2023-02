Amerikaanse opgepakt die kalf uitlaat op Rode Plein: ’Ik wilde hem de hoofdstad tonen’

De vrouw heeft de nacht van dinsdag op woensdag in de gevangenis doorgebracht. Ze wordt beschuldigd van een overtreding van het recht op betoging, waarvoor ze een boete, een werkstraf of zelfs twee weken opsluiting riskeert. Zo zou de vrouw leuzen hebben gescandeerd, aldus Russische media.

Wat er intussen met het dier is gebeurd en wat de vrouw verder in Rusland doet, is onduidelijk. Russische media berichten dat ze in het verleden al van zich liet spreken in andere landen. Zo zou ze in Londen en Warschau op onconventionele wijze varkens gehouden hebben, waarop de dieren haar werden ontnomen. Zelf gaf ze toen aan dat ze zo de dieren redde van de slacht, en aan het Russische persbureau Tass zei ze ook nu dat dat haar bedoeling is. „Ik kocht het zodat ze het niet zouden opeten. En ik wilde hem de hoofdstad tonen, die is heel mooi.”