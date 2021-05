Dodelijke steekpartij in Zwolle: politie houdt verdachte aan

De politie zegt inmiddels een verdachte aangehouden te hebben, waarover verder nog geen informatie wordt verstrekt.

„Het ambulancepersoneel heeft geprobeerd het slachtoffer eerste hulp te bieden, maar dat was helaas tevergeefs. Het slachtoffer is overleden”, vertelt een woordvoerder van Politie Zwolle.

Naast een traumahelikopter vloog er ook een politiehelikopter boven de plek van het incident. De politie liet eerder weten opzoek te zijn naar een blanke man van 1 meter 80 met blond haar en een zwarte jas.

Een voorbijganger vertelt over de hectiek na het incident. „Ik fietste de vanaf de Melkmarkt de straat in en zag een politieauto met daarachter een ambulance en nog een politieauto. Bij die achterste politieauto werd een man door de agenten de wagen in gesleurd. Die reden vervolgens weg. Ik weet natuurlijk niet of dit een dader is, want ze zijn nog opzoek naar een dader”, laat ze weten aan de Telegraaf.

Een politiehelikopter verkent de omgeving. Ⓒ Telegraaf