Prominenten doen oproep aan Rutte over Antillen

Hans de Boer zat bij Op1.

DEN HAAG - Een aantal prominente Nederlanders roept premier Mark Rutte op met compassie te beslissen over het vervolg van coronahulp aan Curaçao, Aruba en Sint Maarten. In een open brief aan de premier schrijven onder meer VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer, de president-directeur van de NS Roger van Boxtel, Jandino Asporaat en Jörgen Raymann dat die beslissing vrijdag moet worden genomen met een warm hart enerzijds en een koel verstand anderzijds.