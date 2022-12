Ambassade Oekraïne vraagt opvangmedewerkers vuurwerk uit te leggen

Volgens de meest recente cijfers zijn er in Nederland bijna 87.000 vluchtelingen uit Oekraïne geregistreerd. Sommigen verblijven op gemeentelijke opvanglocaties, anderen zitten bij particulieren of hebben zelf een plekje weten te vinden.

De ambassade zegt dat vrijwilligers en Oekraïners informatie over „de tradities van de luide nieuwjaarsviering in Nederland” hebben gedeeld op Telegram en andere sociale netwerken.

De Veiligheidsregio Drenthe heeft op zijn site een uitleg in het Oekraïens geplaatst over oud en nieuw in Nederland. Zo worden de vluchtelingen gewaarschuwd voor het fejerverk (vuurwerk) en het strilbi karbidom (carbidschieten). De Veiligheidsregio Utrecht heeft informatie gedeeld met de 26 gemeenten in de provincie, die dit kunnen doorgeven aan de Oekraïners. Zo kunnen de vluchtelingen leren dat mensen in Nederland soms illegaal vuurwerk afsteken en dat ze rekening moeten houden met knallen op straat.