Belgen adverteren ondertussen: ’Kom maar naar ons’ Einde aan geduld ondernemers in zicht: ’Welkom in onze essentiële winkel’

Winkelstraten, zoals hier in het centrum van Eindhoven, oogsten triest en verlaten. Volgens winkelierskoepel INretail moet daar snel verandering in komen. Ⓒ Foto ANP/HH

Amsterdam - Overal in het land morren zowel ondernemers als hun klanten. Het draagvlak voor de maatregelen smelt nu Nederland het enige Europese land is in lockdown, met de besmettingscijfers die omhoog schieten maar ziekenhuisopnames die dalen.