Noord-Korea lanceert weer projectiel

De rakettesten lijken onderdeel te zijn van de militaire oefeningen die dictator Kim Jong-un afgelopen vrijdag bijwoonde. Het militaire opperbevel in Zuid-Korea verwacht meerdere raketlanceringen in de komende dagen.

De lancering van vannacht was de eerste sinds Noord-Korea op 28 november „zeer grote meervoudige raketlanceerders” testte. Kim Jong-un heeft herhaaldelijk gedreigd nog meer rakettesten uit te voeren, vooral omdat de VS niet heeft gereageerd op zijn ultimatum om voor het eind van vorig jaar het vredesproces te hervatten, lees Noord-Korea tegemoet te komen door het verminderen van de sancties.

Onderzeeërs

De VS houden er rekening mee dat Noord-Korea in de toekomst verdere testen gaat uitvoeren met intercontinentale raketten uitgerust met vaste raketbrandstof. Die maakt het mogelijk om bijvoorbeeld onderzeeërs uit te rusten met raketten die in staat zijn om het vasteland van de VS te bereiken.

De rakettest is volgens experts ook bedoeld om de bevolking te laten zien dat de leiding de controle over het land vast in de hand heeft. Want ook Noord-Korea heeft te lijden onder het coronavirus.

Grenzen

Sinds de uitbraak daarvan in buurland China en Zuid-Korea heeft Pyongyang het isolement nog verder vergroot. Zo zijn de grenzen met China nagenoeg volledig gesloten in een poging het land te vrijwaren van het virus.

In hoeverre het land lijdt onder het virus is onbekend. Duidelijk is wel dat de gezondheidszorg in het straatarme Noord-Korea totaal niet is opgewassen tegen een mogelijke uitbraak.