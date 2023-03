Tramaanslag Utrecht zaterdag herdacht rond 24 Oktoberplein

Bij de herdenking zijn nabestaanden, hulpverleners, getuigen, de Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma, leden van de gemeenteraad en minister Dilan Yesilgöz van Justitie en Veiligheid. Om 10.43 uur, het moment dat het drama begon, wordt een minuut stilte gehouden om de slachtoffers te herdenken. De Domtoren slaat voor ieder dodelijk slachtoffer een keer. De vlaggen gaan dan halfstok op het stadhuis, het stadskantoor, wijkservicecentrum Vleuten-De Meern en de Domtoren.

Dijksma zal spreken en er is gelegenheid om bloemen te leggen. En er wordt een herinneringsplaquette onthuld. Daarop staat het gedicht ‘Niemand Vergeet’ van Ruben van Gogh.

De eerste jaren was de herdenking in klein gezelschap, vanwege coronamaatregelen. Vorig jaar waren er ruim tweehonderd mensen bij de herdenking bij op de herdenkingsplek die is ingericht op het 24 Oktoberplein. Voor het eerst was de bijeenkomst toen openbaar.

Vorig jaar was er voor het eerst weer publiek bij de herdenking. Ⓒ ANP

Onvoldoende aandacht

In 2021 concludeerde de Inspectie Justitie en Veiligheid in een onderzoek dat politie, Openbaar Ministerie (OM) en de Dienst Justitiële Inrichting (DJI) meer hadden kunnen doen om het risico op een aanslag door T. te verkleinen. Volgens de Inspectie hadden de instanties onvoldoende aandacht voor T., die een bekende bij hen was. Zij hebben voor de aanslag de problematiek van hem niet goed genoeg met elkaar besproken en aangepakt, zo luidde het. Daarmee hebben ze de risico's voor de samenleving niet zo klein mogelijk gemaakt, stelde de inspectie.

Gökmen T. in de rechtbank. Ⓒ Petra Urban

De Inspectie benadrukte overigens toen wel dat hiermee niet is gezegd dat de aanslag door T. voorkomen had kunnen worden. De tramschutter had terroristische motieven voor zijn aanslag. T. heeft levenslang gekregen voor zijn terreurdaad.