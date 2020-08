Zijn onze ventilatiesystemen echt niet bestand tegen corona?

GRONINGEN - Alle scholen voorzien van een corona-proof ventilatiesysteem kost circa 1,5 miljard euro. Zo rekent een binnenklimaatdeskundige uit. Op een groot aantal onderwijsinstellingen is de lucht te bedompt en onveilig bij besmettingen met het Covid-19 virus. Onderwijsbond AOB wil eindelijk duidelijkheid van het kabinet over de gevaren van aerosolen. Zes vragen over ventilatie op scholen en de dreiging van corona.