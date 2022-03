Kopie van ’oude’ studiebeurs lijkt in de maak

Dat melden bronnen aan De Telegraaf.

Als het aan Dijkgraaf ligt, moet de prestatiebeurs in 2023 beschikbaar zijn voor iedereen die op dat moment studeert, dus ook voor studenten die al in eerdere jaren zijn begonnen aan hun studie. Wie in 2023 begint krijgt dus direct recht op de basisbeurs, en wie dit jaar al aan een opleiding begint krijgt het vanaf zijn tweede jaar. Mensen die al eerder zijn begonnen met hun studie en het eerste jaar achter het net vissen, hebben in dat systeem dan wel nog een jaar langer recht op de beurs – mits zij dan nog in de collegebanken zitten.

Ook wil het kabinet af van de bijverdiengrens in het mbo. Die verdween bij de invoer van het leenstelsel al voor studenten in het hbo en academisch onderwijs, maar geldt op dit moment nog wel voor mbo’ers. Dijkgraaf wil ervanaf, omdat het de herinvoering van de basisbeurs makkelijker maakt, en omdat het relatief weinig oplevert. Het afschaffen ervan voor mbo’s kost ongeveer 1 miljoen jaarlijks.

Andere varianten

Het plan van Dijkgraaf is nog niet definitief: vrijdag hakt het kabinet er in de ministerraad een knoop over door. Er liggen ook nog andere varianten op tafel. De terugkeer van de basisbeurs maakt onderdeel uit van het regeerakkoord.

Als er groen licht komt voor deze variant, keert het kabinet bijna terug naar de situatie van voor de invoer van het leenstelsel, al is het uitgekeerde bedrag aan studenten wat minder: in het collegejaar 2015-2016 werd de basisbeurs afgeschaft en het leenstelsel ingevoerd. Daarvoor lag het bedrag voor uitwonende studenten op zo’n 286 euro, en voor thuiswonende studenten op ruim 102 euro per maand.