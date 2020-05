Buurman redt gewonde man uit brandende woning Delft

Ⓒ District8

DELFT - Door een brand in een woning in een flatgebouw aan de Schubertlaan in Delft is in de nacht van dinsdag op woensdag een man gewond geraakt. Dat zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio. Hij heeft rook geïnhaleerd en is met ademhalingsproblemen afgevoerd naar het ziekenhuis.