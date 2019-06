’Controles op scholen vaker onaangekondigd’

Nu worden de controles van de onderwijsinspectie heel vaak van tevoren aangekondigd. Dat is tegen het zere been van VVD, CDA, D66 en SP die denken dat misstanden daardoor eerder onopgemerkt blijven. „Er is dan te veel gelegenheid om dingen minder zichtbaar te maken”, zegt D66’er Van Meenen. „Meer onverwachte bezoeken lijken mij zeer verstandig”, concludeert VVD’er Heerema.

Op meerdere scholen was het de laatste tijd bal. Het VMBO Maastricht en het Calvijn College in Amsterdam blunderden met schoolexamens. En leerlingen van het islamitische Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam werden volgens de NCTV beïnvloed door leraren die contacten onderhouden met terroristen.

Minister Slob (Onderwijs) is vooralsnog niet erg happig op de extra schoolinspecties. „Het uitgangspunt bij scholen is autonomie en vertrouwen”, benadrukt hij.