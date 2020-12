Embryo lag 27 jaar in vriezer, nu is Molly geboren

Volgens CNN is het een record, nog nooit was een embryo zo lang ingevroren. Overigens was het oude record in handen van Molly’s zus Emma, met 24 jaar. „Met Emma waren we zo blij dat we een baby kregen. Met Molly is dat hetzelfde, maar het is grappig, hier zijn we weer met een nieuw wereldrecord”, zo vertelt Tina aan CNN.

Tina kreeg de embryo via het National Embryo Donation Center dat embryo’s verspreidt die niet meer door de ouders gebruikt worden. Gezinnen kunnen ze adopteren, waarna ze in de baarmoeder geplaatst worden.

Baby Molly is kerngezond. Bij de geboorte woog ze zo’n 3 kilo. Tina en Ben, die worstelden met onvruchtbaarheid, zijn dolgelukkig met hun medische wonders. „Mijn man en ik hebben het er elke dag over. Dan zeggen we: ’Kun je geloven dat we niet een dochter maar twee hebben?’”