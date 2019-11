WHO: jongeren bewegen te weinig

In dit eerste rapport over fysieke activiteiten bij jongvolwassenen luidt de WHO de noodklok en zegt de organisatie dat directe actie nodig is. „We moeten absoluut meer doen om deze jonge mensen aan het bewegen te krijgen, of we moeten een zeer somber gezondheidsbeeld bij deze jonge mensen accepteren”, zei Leanne Riley, een van de onderzoekers.

Het rapport is gebaseerd op gegevens uit enquêtes uitgevoerd tussen 2001 en 2016 van 1,6 miljoen tieners tussen de 11 en 17 jaar in 146 landen. Vier van de vijf voldeden niet aan de aan de aanbeveling van de WHO om minstens een uur aan lichaamsbeweging te doen, zoals wandelen, spelen, fietsen of deelnemen aan georganiseerde sporten.

De auteurs van het rapport noemen de ontwikkeling zorgwekkend, omdat regelmatige fysieke activiteit een groot aantal gezondheidsvoordelen biedt, van een verbeterde hart- en longfunctie en verminderde obesitas tot een betere cognitieve functie, waardoor leren gemakkelijker wordt. „En dus moeten we meer doen om deze groep actiever te laten worden”, aldus Riley.