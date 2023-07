Dinergast met hulphond woest op restaurant: ’Ik werd in lege zaal gezet’

DEN HAAG - Karen Bakker (64) is boos op een Haags restaurant dat haar uit de buurt van andere gasten wilde laten plaatsnemen omdat ze een hulphond bij zich had. „Discriminatie”, vindt de Alkmaarse. „Ik voel me vernederd.” Het restaurant stelt ook rekening te moeten houden met andere gasten en spreekt van een ongelukkig misverstand. KNGF Geleidehonden hoort vaker dit soort verhalen. „Het is kwalijk als mensen met een hulphond apart worden gezet of worden geweigerd”, zegt een woordvoerder.

Karen Bakker met hulphond Kimmy. Ⓒ MARTIN MOOIJ