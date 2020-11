Agent in arm gebeten bij beëindigen feest in Vlaardingen

Samen met zijn collega ging wijkagent Mitch af op een melding van geluidsoverlast: „Ter plaatse horen we inderdaad harde muziek en bleek dat er meerdere minderjarige personen een feestje vierden. Ouders waren niet thuis.”

Een van de minderjarige feestgangers was zo dronken dat de agenten zich genoodzaakt zagen het kind naar boven te tillen ’in de hoop dat het van douchen zou opknappen’. Maar: de toestand van de minderjarige verslechterde, dus besloten ze een ambulance te bellen. „Tijdens het tillen naar beneden, werd mijn maatje gebeten door het kind”, schrijft agent Mitch. „Zo zie je maar hulp verlenen kan pijn doen.”

De agenten nemen het de minderjarige niet kwalijk: „Gezien de staat van het kind, gaan wij uit dat dit niet een bewuste actie was. Die was nog te ver heen.” Het kind is naar het ziekenhuis gebracht voor verder onderzoek, schrijft Rijnmond.

Feesten op andere locaties

Niet alleen in Vlaardingen besloot men weer te feesten. Ook in Nieuw-Vennep was het raak. Volgens de politie waren er meer dan tachtig personen aanwezig, allen tussen de veertig en vijftig jaar.

Ook in Koningsbosch (gemeente Echt) besloot men in de nacht van zaterdag op zondag de bloemetjes buiten te zetten. Daar werden 25 personen aan het feesten in een loods. De politie in de Limburgse plaats beëindigde dat feest rond middernacht. Alle aanwezigen hebben een bekeuring gekregen.

Zaterdagavond zijn ook 65 mensen beboet die op een illegaal feest waren op een parkeerplaats in de Beemsterstraat in Amsterdam-Noord, meldt AT5.

Eerder dit weekend

Ook eerder dit weekeinde moest de politie al meerdere feesten opbreken. In onder meer Hoofddorp, Amstelveen en Maastricht waren tientallen mensen bij elkaar. In Eindhoven raakte vrijdagavond een agent gewond die met collega’s een feest in een bedrijfspand aan de Kruburg wilde beëindigen. Hij raakte gewond aan zijn hoofd en een knie en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De agent doet aangifte van zware mishandeling. Vier mannen werden aangehouden, onder wie een 45-jarige man uit Eindhoven en zijn zoon van zestien die de politie beledigde.

Bekijk ook: Agent gewond naar ziekenhuis na beëindigen feestje in Eindhoven

Een illegaal feest in het Amsterdamse Bos kon in de nacht van vrijdag op zaterdag door de politie worden voorkomen. Daar mag vanwege de coronamaatregelen na 00.00 uur niemand meer zijn. Rond 00.30 uur kreeg de politie een tip over het illegale feest aan de Blekerskade in Amstelveen. Bij de onderdoorgang van de A9 bleek een groep van ongeveer honderd feestgangers te staan. Een aantal van hen ging er bij het zien van de politie gelijk vandoor.

Organisatoren van illegale feesten riskeren een boete van 4000 euro. Voor bezoekers die de coronaregels overtreden, zijn de boetes onlangs verlaagd van 395 euro naar 95 euro.