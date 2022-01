’Zon laat zich komende dagen weer vaker zien’

Dat meldt weerbureau Weer.nl. Die weersverandering is donderdag direct te merken. De dag begint bewolkt en er kan in het hele land een spatje regen vallen. In de loop van de dag breekt de zon af en toe door. Daarbij staat een stevige wind, die in de avond op de Wadden kan aantrekken tot windkracht 7. Koud is het niet: met temperaturen tussen 8 en 10 graden is het zachter dan de afgelopen dagen. Vrijdag is de regen het land uit en wordt het een droge dag. Vooral in de ochtend is er kans op zon, later neemt vanuit het westen de bewolking weer toe. Het wordt een graad of 8.

Zondag droog

Het weekend kent volgens het weerbureau twee gezichten. Zaterdag waait het flink, aan zee is kans op windkracht 7. Verder is er vrij veel bewolking en kan verspreid over het land wat lichte regen of motregen vallen. Met 11 of 12 graden is het erg zacht voor de tijd van het jaar. Zondag lijkt het weer op dat van vrijdag. Het is droog en wolken en zon wisselen elkaar af. Er waait een matige westelijke wind en de temperaturen schommelen rond 8 graden.

Winterse buien

Volgende week lijkt het even iets kouder te worden en zijn winterse buien mogelijk. Vooral maandag is het guur, met veel wind en buien. Daar kan hagel en in het zuidoosten ook natte sneeuw bij zitten. Tussen de buien door is het 6 of 7 graden. Vanaf dinsdag gaan de temperaturen weer iets omhoog, maar blijft het licht wisselvallig.