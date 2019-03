Spanjaarden op de ambulance

Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond (AZRR) kampt al geruime tijd met een fors tekort aan mankracht. Zo had AZRR vorig jaar 35 mensen tekort op zeventig ambulances. Er werden veertien medewerkers geworven, maar net zoveel vertrokken er.

Met een ludieke wervingsactie waarbij nieuw personeel een hotelovernachting in Rotterdam cadeau krijgt én de proef om lager opgeleid personeel niet-spoedritten uit te laten voeren moet een deel van de druk op het huidige personeel worden weggehaald.

Maar Arie Wijten, directeur AZRR, wil niet wachten totdat vanuit het Rijk meer middelen worden gegenereerd om de tekorten in het land op te lossen. Zelfstandig is AZRR bezig om buitenlandse verpleegkundigen naar Nederland te halen.

„Als alles gaat zoals het moet gaan dan hoop ik in 2019 de eerste buitenlandse medewerkers rond te hebben rijden”, vertelt hij. Al eerder werd deze oplossing geopperd maar ’lange tijd is het not done geweest’.

De nijpende tekorten dwingen verder te kijken meent Wijten. Dus zijn er ’lijntjes naar Spanje en Engeland uitgezet’. „Uiteraard hebben we de koepel (Ambulancezorg Nederland) hierbij nodig maar we willen zelf voorop lopen.’’

Dus zijn er al gesprekken gevoerd, vanuit Spanje is er vooral interesse uit Catalonië. In Engeland hoopt Wijten te profiteren van de onzekerheid die de afscheiding van de EU met zich meebrengt, de Brexit. „Daarnaast heerst daar forse ontevredenheid over de zorg. En ook al klagen we graag en ook terecht over de zorg in Nederland, die is hier wel goed geregeld.”

Diplomavergelijking

Voordat het zover is dat Spanjaarden of Britten ambulanceritten uitvoeren in het Rijnmond-gebied heeft Wijten nog veel werk te verrichten. „We moeten nog veel uitzoeken. We zijn bezig met een onderzoek naar diplomavergelijkingen, hoe een Spaans of Brits diploma zich verhoudt tot eentje hier in Nederland.’’

Een groot pijnpunt, de taal, wordt ook onderzocht. „Je moet aan de taalvaardigheidstoets voldoen voor je op de ambulance kunt. Maar als de mensen in eigen land de taal willen leren dan willen wij best investeren daarin.” Het belangrijkste is ’nazorg’. „Als ze eenmaal hier zijn moet je ervoor zorgen dat ze zich niet verloren gaan voelen.” Wijten wil laten nakijken of het juridisch allemaal kan.

Voor sollicitaties ziet hij geen probleem. „Dat kan via een beeldtelefoon en we kunnen mensen ook hier uitnodigen voor een of twee dagen.”