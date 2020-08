Politie VS vindt 39 vermiste kinderen tijdens speciale operatie

In samenwerking met landelijke organisaties zoals het ’Centrum voor vermiste en uitgebuite kinderen’, slaagden agenten er binnen twee weken in alle kinderen te lokaliseren. De operatie werd gezien als erg risicovol. Veel kinderen zijn slachtoffer geworden van onder andere uitbuiting, seksueel misbruik, fysiek misbruik.

Arrestaties

Tijdens de operatie werden negen mensen opgepakt. Ook zijn inmiddels 26 arrestatiebevelen goedgekeurd. „Het is goed om te weten dat een voortvluchtige of slechterik achter de tralies verdwijnt. Maar dat gevoel is niets in vergelijking met het terugvinden van een kind”, zegt Darby Kirby van de federale politie.

Ⓒ U.S. MARSHALS

Het afgelopen jaar hebben agenten van de federale politie in totaal 295 vermiste kinderen opgespoord.