Lynx ontsnapt uit kasteelpark in Born

Een lynx (archiefbeeld) Ⓒ DPA

BORN - De politie waarschuwt voor een ontsnapte lynx in Born. Het exotische en gevaarlijke dier ontsnapte volgens de politie dinsdagochtend uit het Kasteelpark in het Limburgse dorp en is sindsdien spoorloos. Hoe het dier heeft kunnen ontsnappen, is niet bekend.