Iran dreigt met tegenreactie na Amerikaanse aanval in Syrië

LONDEN - De Iraanse nationale veiligheidsraad (SNSC) heeft gedreigd met een „onmiddellijke tegenreactie” nadat bij Amerikaanse luchtaanvallen op door Iran gesteunde bases in Syrië bijna twintig mensen waren omgekomen. Volgens Teheran is het in Syrië aanwezig op verzoek van Damascus en zijn de Verenigde Staten juist de bezetter van het Midden-Oosterse land. Iran vecht in de Syrische burgeroorlog aan de zijde van president Bashar al-Assad.