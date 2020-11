Koning en gezin vieren Koningsdag 2021 in Eindhoven

Eindhoven is verheugd over de komst van de koning en zijn gezin. „We maken een mooi programma over toekomst, hoop, design en technologie”, aldus burgemeester John Jorritsma op Twitter. De gemeente wijst wel op de beperkingen in verband met corona. „Het koningspaar koos voor Eindhoven omdat in hun ogen de stad en de regio Brainport Eindhoven een programma kunnen ontwikkelen waarbij fysieke aanwezigheid kan worden gecombineerd met digitale beleving. En mochten de coronamaatregelen daar om vragen, dan kan het programma ook snel geheel digitaal gemaakt worden.”

De koning zou dit jaar Koningsdag in Maastricht vieren, maar vanwege de coronacrisis werd die viering afgelast. In plaats daarvan vierde de koning samen met koningin Máxima en hun dochters Amalia, Alexia en Ariane zijn verjaardag thuis op Paleis Huis ten Bosch. Na het afgelasten van het bezoek aan Maastricht zei burgemeester Annemarie Penn-te Strake dat ze goede hoop had dat de koning en zijn familie in 2021 alsnog Koningsdag in Maastricht zouden komen vieren.