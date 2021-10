Brandweer New York ’ziek’ van vaccinatieplicht; 26 kazernes dicht

Het brandweerkorps kampt met personeelsgebrek, omdat brandweerlieden die zich niet willen vaccineren vanaf maandag ook niet meer mogen werken. Alle overheidsmedewerkers in de stad moeten dan tenminste een coronaprik hebben gehad. Veel brandweerlieden willen dat niet, bijvoorbeeld omdat ze al natuurlijke immuniteit claimen te hebben na een eerdere infectie. Naar schatting 4000 brandweerlieden zijn niet gevaccineerd. Overheidsmedewerkers die maandag niet tenminste een prik hebben gehad, worden geschorst en krijgen niet betaald. Uit protest bleven veel brandweerlieden in het weekend al ’ziek’ thuis.

Stadsdeelvertegenwoordigers geven burgemeester Bill de Blasio de schuld van de sluiting. Met zijn beslissing om coronaprikken te verplichten „overschrijdt De Blasio zijn mandaat”, vindt bijvoorbeeld stadsdeelvoorzitter Nicole Malliotakis uit Brooklyn. In haar district zijn vijf kazernes gesloten. „Als de daardoor tragere aanrijtijd van onze brandweerwagens leidt tot een catastrofe, komt dat volledig op het conto van de burgemeester”, zo vindt zij.

Onverantwoordelijk

Volgens brandweercommandant Daniel A. Nigro zijn de kazernes niet door de korpsleiding gesloten: „Het gevaar voor de New Yorkers is ontstaan door onverantwoordelijke brandweerlui die zich zonder goede reden ziek hebben gemeld.” Bronnen melden aan de New York Post dat honderden brandweerlieden uit protest het werk in het weekend hebben neergelegd. Nigro dreigt met ’consequenties’ als ze niet weer aan het werk gaan.

De sluiting van de kazernes lijkt van korte duur. Er worden mensen ingehuurd om de open plekken in te vullen en de vrijwillige brandweer van Long Island is om mankracht gevraagd. Het is ook niet zo dat New York nu helemaal zonder spuitgasten zit. De stad telt 341 kazernes.