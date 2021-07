Nieuwe aangiftes tegen mogelijk dezelfde ’Mallorca-groep’

Het dossier draait om een dertien Nederlandse jongeren die in de vroege uren van 14 juli voorbijgangers te lijf aan het strand van El Arenal, een badplaats dichtbij Palma de Mallorca. Ze vielen ook een groepje van vijf landgenoten aan. De vijf raakten gewond en een in elkaar gezakt slachtoffer werd ook tegen het hoofd geschopt. De 27-jarige Carlo uit Waddinxveen overleed in een ziekenhuis in Palma als gevolg van het opgelopen hersenletsel.

Snel naar Nederland

Toch wisten twaalf van de jongens een mogelijke aanhouding van de Spaanse politie te voorkomen, door snel de benen te nemen naar het thuisland. Een jongen kon wel worden aangehouden, maar werd later vrijgelaten omdat hij geen grote rol zou hebben gespeeld bij de mishandeling. Volgens de Spaanse politie moet zijn uiteindelijk rol nog wel worden onderzocht.

Dinsdag besloten de Spanjaarden dat het onderzoeksdossier naar Nederland kan worden overgeheveld. „Nu het hele dossier wordt overgedragen, betekent ook dat een mogelijke rechtszaak in Nederland kan plaatsvinden”, zegt een woordvoerder van het OM. „Dat zal gebeuren op basis van de Nederlandse wetten. Indien er straffen worden geëist zal dit dus een Nederlandse strafmaat zijn.”

Nog twee aangiftes

Het OM kijkt ook naar twee aangiftes van twee Nederlanders die bij terugkomst uit Mallorca melding maakten van mishandeling in dezelfde badplaats. „De twee liepen ernstig letsel op”, weet de zegsvrouw. „Het is mogelijk toe te schrijven aan dezelfde groep Nederlanders.”

In Spanje afhandelen leek meer voor de hand te liggen

Tot nu toe gingen ingewijden in Spanje ervan uit dat de Spaanse rechters de zaak in eigen hand zouden willen houden. Een arrestatie- en overleveringsverzoek aan Nederland en de zaak vervolgens in Spanje afhandelen leek meer voor de hand te liggen. Ook had de Spaanse rechter Nederland alleen in de onderzoeksfase om assistentie kunnen vragen: de Nederlandse verdachten zouden dan gehoord worden in Nederland, maar daarna worden overgedragen aan Spanje.

Spaanse media als Ultima Hora benadrukten dat de Nederlandse jongeren en hun advocaten uitlevering zouden proberen te vermijden, omdat ze de strengere straffen die de Spaanse justitie oplegt vreesden. In Spanje zouden de straffen tot 18 jaar cel kunnen oplopen.

Nog gissen waarom de zaak de wordt overgedragen

Voor de zegsvrouw is het nog gissen waarom Spanje de zaak overdraagt. „Blijkbaar denken ze dat Nederland de beste plek is om te worden afgedaan. Waarschijnlijk ook omdat de slachtoffers, nabestaande en de verdachten hier wonen.”

Het Spaanse dossier werd dinsdag meteen naar het parket Midden-Nederland gestuurd en wordt met voorrang naar het Nederlands vertaald. Naar verwachting zal het één tot twee weken duren. Een onderzoeksteam met rechercheurs van Politie Midden-Nederland is inmiddels geformeerd en begonnen met het onderzoek.

Videobeelden

„Wel is belangrijk te benadrukken dat er al het een en ander is gebeurd”, zegt ze. „Zo hebben we de videobeelden al bekeken en is er sectie geweest bij het NFI. Samen met de Spaanse stukken kunnen we vaststellen wat de mogelijke strafbare feiten zijn en wie deze heeft gepleegd, om ook over te gaan op mogelijke aanhoudingen.”

„Afgelopen week hebben wij het verzoek ingediend om de strafzaak in Nederland plaats te laten vinden”, reageert advocaat Jaap-Willem Roozemond. Hij staat een van de dertien jongens bij. „In lijn met dit verzoek hebben de Spaanse en Nederlandse autoriteiten daartoe besloten. De verdachte heeft zich gelijk na aankomst in Nederland gemeld bij de politie. Hij loopt niet weg voor zijn proces en zal zijn verantwoordelijkheid daarin nemen.”

Ook advocate Harriët de Kroon, die één van de verdachten bijstaat, is blij dat de zaak in Nederland wordt afgehandeld. „Het betekent dat we met Nederlandse agenten te maken krijgen, en dat ook wij als advocaten op onze eigen bodem kunnen werken.”

Op de inhoudelijke kant van de zaak of de gang van zaken van de komende dagen gaat ze niet in. „Dat zullen we echt even moeten afwachten. Net zoals we de afgelopen week ook hebben afgewacht.”

Voordelen

Volgens advocaat en hoogleraar Internationaal Recht Geert-Jan Knoops zitten er voordelen aan een mogelijke rechtsgang in Nederland. „Voor nabestaanden en verdachten zal een strafproces in eigen taal voor een Nederlandse rechter met Nederlandse procesregels efficiënter zijn dan een strafproces in Spanje, zo is ook mijn ervaring met strafzaken in dat land.”

Knoops denkt niet dat de mogelijke straffen in Nederland lager kunnen uitvallen: „Het gaat om een ernstige verdenking. Als in deze zaak een of meerdere verdachten zouden worden veroordeeld is te verwachten dat de straffen niet licht zullen zijn. Ook de Nederlandse rechter kan laten meewegen om in dat geval een voorbeeld te stellen aan Nederlanders om in buitenland niet over de schreef te gaan.”