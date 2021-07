Spaans onderzoek naar kopschoppers Mallorca overgedragen aan Nederland

Dertien Nederlandse jongeren gingen in de vroege uren van 14 juli voorbijgangers te lijf aan het strand van El Arenal, een badplaats dichtbij Palma de Mallorca, en vielen ook een groepje van vijf landgenoten aan. De vijf raakten gewond en een in elkaar gezakt slachtoffer werd ook tegen het hoofd geschopt. De 27-jarige Carlo uit Waddinxveen overleed in een ziekenhuis in Palma als gevolg van het opgelopen hersenletsel.

Vertalen

Het Spaanse dossier werd dinsdag meteen naar het parket Midden-Nederland gestuurd. Er wordt direct opdracht gegeven dit dossier met voorrang te vertalen naar het Nederlands. Naar verwachting zal het één tot twee weken duren voordat alle stukken zijn vertaald. Een onderzoeksteam met rechercheurs van Politie Midden-Nederland is inmiddels geformeerd en begonnen met het onderzoek.

Twaalf van de dertien verdachten bleken kort na de knokpartij terug naar Nederland te zijn gevlogen. Een van de jongens was achtergebleven om de sleutels van het appartement in te leveren. Hij werd opgepakt op het vliegveld en verhoord door de Spaanse politie, maar later weer vrijgelaten. Op videobeelden zou te zien dat hij geen grote rol speelde bij de mishandeling.

Getuigen

Op de beelden van de vechtpartij is te zien dat er veel omstanders waren en is te horen dat meerdere omstanders Nederlands spreken. De politie komt daarom graag in contact met mensen die getuige zijn geweest van de geweldplegingen.