Warme maar regenachtige jaarwisseling voor de deur: ’Tot wel 15 graden’

Het KNMI verwacht vooralsnog geen waarschuwingen af te geven. Het weertype is de komende dagen „wisselvallig met van tijd tot tijd regen en soms veel wind”, meldt het weerinstituut op de website. Op oudjaarsdag is het „zacht tot zeer zacht”, met mogelijk 15 graden. Wel is er zaterdag een neerslagkans van 90 procent.

Voor de tijd van het jaar zal het dit weekend „zeer zacht” zijn, voorspelt ook Weeronline.nl. De middagtemperatuur zal tussen de 11 en 14 graden liggen. „Gemiddeld is het deze tijd van het jaar 5 tot 7 graden”, aldus Weeronline.

Regen

Weeronline waarschuwt voor een natte oudjaarsnacht. „Het is maar hopen dat het tijdens de jaarwisseling een tijdje droogt blijft.” In de nacht zelf waait het „hard genoeg om dichte vuurwerkmist te voorkomen”, maar volgens de weerdienst komen de vuurwerkshows waarschijnlijk niet in de problemen vanwege de wind.

De jaarwisseling van 2021 behaalde volgens Weeronline ook temperatuurrecords. Toen werd het zo’n 14 graden in De Bilt. In Limburg werd het zo’n 15 graden.