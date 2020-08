Auto rijdt in op groepje jongeren: ’Scooters vlogen door de lucht’

Twee mensen zijn naar een ziekenhuis gebracht. Hoe het met ze gaat is niet bekend. Het incident gebeurde om 21.00 uur op de Nering Bögelweg. Die straat ligt op een bedrijvenpark. Het was op het moment van de aanrijding ter plekke al erg donker.

Er is een man als verdachte aangehouden. Zijn woonplaats is nog niet bekend. Volgens RTV Oost zaten de jongeren die werden aangereden, op scooters. Volgens hen reed de man met opzet op ze in. „Hij ging zo hard. Hij reed wel tachtig denk ik. De scooters vlogen door de lucht. Niet normaal”, zegt een van hen.

’Onder invloed’

De slachtoffers zeggen de verdachte niet te kennen. „Er zat een man in de witte auto”, zegt een van de jongeren tegen de Gelderlander. „Hij sprak geen Nederlands. Hij kwam er uit, ging er weer in, en wilde er toen vandoor. Ik hoorde de startmotor gaan. Toen hebben we hem tegengehouden. Ik denk dat hij onder invloed van iets was.”

Tips of beelden? App naar onze whatsapp tiplijn. Zet ons nummer in je telefoon: +31 613650952.