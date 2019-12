Missen we nou ’de kerstboom’ bij de koning?

En ook deze keer gingen weer heel wat mensen los over wel of geen kerstboom, wat er op tafel staat, welke schilderijen er aan de muur hangen.

„Geen kerstboom, geen lichtjes, niet eens een kerstster”, merkt iemand zich op op Twitter, waar #kersttoespraak trending is.

Linda Dekker noemt het een ’kille hal’ van het paleis waar de koning sprak. „Kan hij geen advies inwinnen bij de stylist van het Britse koningshuis?”

Han van de Bosch heeft scherp opgelet en concludeert dat er in ieder geval vorig jaar nog een kerststukje op tafel naast de koning stond.

’Gezeur over kerstboom’

Alberdina Catharina ergert zich aan die discussie. „Wat een gezeur over de kerstboom. Laten ze het over de toespraak hebben.”

En er zijn genoeg positieve reacties te vinden over de inhoud. Er is ook veel lof voor de gewonemensentaal die Willem-Alexander bezigde. Marielle Krouwel: ’Lieve mensen wat hebben we toch een leuke, moderne koning. Prachtige setting, moderne speech en gewonemensentaal. Mooie woorden over dat het leven niet alleen maar mooi kan en hoeft te zijn.’

Tutoyeren

Jan ten Cate maar ook anderen is het opgevallen dat de koning minder formeel spreekt dan voorgaande jaren. „Fijn vind ik dat hij voorzichtig begonnen is met tutoyeren. U zeggen is een onverdiend eerbetoon dat niet meer bij deze tijd past. We zijn allen gelijk. Iedereen is jij.”

Martijn Jansen vat het kort samen: ’Trots op onze Willem’. Klariet Bolle is het daar helemaal mee eens. „Mooie kersttoespraak. Een koning waardig. Geniet ook van parels in het (dagelijks) leven, zoals toevallige ontmoetingen en originele creaties.”

Geert Wilders wil de toespraak schrijven

Geert Wilders reageerde als eerste politicus. Ook hem is het ontbreken van de kerstboom niet ontgaan. „Het wordt tijd dat ik die toespraak eens voor hem ga schrijven in plaats van Rutte – en meteen een kerstboom”, aldus de PVV-voorman.

De toespraak begon overigens met beelden buiten van een kerstboom voor het paleis.