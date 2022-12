Premium Het beste van De Telegraaf

2,5 miljard dollar verdwenen in ’diefstal van de eeuw’ Miljardenroof slechts topje van de ijsberg in door en door corrupt Irak

Door Ralph Dekkers Kopieer naar clipboard

Mustafa al-Kadhimi (l), hier met de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman, is mogelijk betrokken bij de miljardenroof. Ⓒ ANP / Associated Press

BAGDAD - Irak is al maanden in de ban van de ’diefstal van de eeuw’. Corrupte overheidsfunctionarissen, politici en zakenlui wisten 2,5 miljard dollar van een bankrekening van de belastingdienst te plunderen. Toch is de mega-roof slechts het topje van de ijsberg.