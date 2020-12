Japanse premier Suga onder vuur vanwege eindejaarsdiners

Ondanks zijn eigen publieke waarschuwingen voor grote groepsdiners, liet Suga toch een aantal geplande bijeenkomsten deze week doorgaan. Daarmee heeft hij zich kritiek op de hals gehaald van socialmediagebruikers en politici, onder wie ook coalitiepartners.

Minister van Economische Zaken Yasutoshi Nikimura, die tevens over de coronamaatregelen gaat, verdedigde de bijeenkomsten van Suga en zei woensdag in het parlement dat er geen harde regels zijn over groepsdiners. De avond ervoor zei een regeringswoordvoerder al dat Suga de nodige voorzorgsmaatregelen heeft genomen voor de bijeenkomsten. „Het is belangrijk om individuele beslissingen te maken, gebaseerd op een balans tussen de bedoeling van een groepsdiner en besmettingspreventiemaatregelen”, zei de woordvoerder.

Maandagavond ging Suga met zes anderen, onder wie enkele topfunctionarissen van zijn partij naar een chique biefstukrestaurant in Tokio. Alle zeven zijn de 70 jaar gepasseerd. Een van hen, een 76-jarige acteur, zei na het etentje dat het een „eindejaarsfeestje” was geweest en dat het gezelschap over honkbal had gepraat. Volgens de secretaris-generaal van Suga’s partij, die er ook bij was, deden de aanwezigen hun mondkapje af om te eten maar was iedereen verder voorzichtig. Dinsdag ging Suga naar een ander steakhuis in de hoofdstad, deze keer met een bestuurder van het comité dat de Olympische Spelen in Tokio organiseert en twee televisienetwerkbazen.

De uitjes komen vlak nadat de regering een gevoelige nederlaag leed met de afschaffing van reissubsidies die Suga lang had verdedigd. De barstjes in Suga’s imago gedurende de eerste maanden van zijn ambtstermijn leiden tot speculaties over hoelang hij het als premier zal volhouden.

„De agenda van de premier zendt ook een boodschap aan het volk, dus ik zou graag zien dat hij daar goed over nadenkt”, zei de partijleider van Komeito, de coalitiepartner van Suga’s LDP. De betrekkingen tussen de LDP en Komeito zijn onder druk komen te staan na een confrontatie over zorgkosten eerder deze maand. Een ingewijde spreekt over een „groeiende kloof” tussen de twee coalitiepartijen.