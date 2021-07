Recordaantal migranten maakt via het Kanaal oversteek naar VK: 430 in één dag

Premium Buitenland

Oorlogvoerende vredesduif wint weer verkiezingen in Ethiopië

De kogel is door de kerk: De Ethiopische premier Abiy Ahmed en zijn Prosperity Party hebben met een overweldigende meerderheid de parlementsverkiezingen van eind vorige maand gewonnen. De overwinning is goed is voor 410 van de 436 zetels in het parlement. De reacties zijn echter verdeeld. De burgero...