Frank Ashleigh, veteraan Slag om Arnhem, op 98-jarige leeftijd overleden

Ahsleigh vloog in een zogeheten Horsa Glider, een speciaal voor de Tweede Wereldoorlog door de Britten ontwikkeld zweefvliegtuig, dat grotendeels van hout was gemaakt. In Horsa Gliders mochten alleen speciaal daarvoor opgeleide piloten vliegen, omdat de zeer lichte toestellen nauwelijks apparatuur aan boord hadden en moeilijk te besturen waren. Veel piloten sneuvelden bij de landing.

Bij de 75e herdenking van de Slag om Arnhem in 2019 stond in Oosterbeek een replica van een Horsa Glider. Ashleigh klom toen samen met toen nog prins Charles in zo’n toestel en gaf hem uitvoerig uitleg over het toestel en zijn landing in 1944. In de regio Arnhem staat een monument voor de omgekomen piloten van Horsa Gliders. In Normandië, waar de geallieerde bevrijdingsoperatie op 6 juni 1944 begon, komt ook zo’n monument te staan op aandringen van Ashleigh, aldus de Glider Pilot Regiment Society.