Warmtepomp geeft veel geluidsoverlast

Dat voorspelt de Vereniging Eigen Huis. Hans André de la Porte zegt in het AD dat als iedereen aan de warmtepomp moet (vanaf 2021) er één kakefonie van geluid gaat ontstaan in nu rustige woonbuurten. Hij spreekt van een straks permanente brom. Bezitters van een warmtepomp krijgen namelijk allemaal een ventilator op het dak.

De vereniging is niet tegen de warmtepomp, maar vindt dat de apparaten nog niet zijn uitontwikkeld. ,,De technologie van de warmtepompen is volop in ontwikkeling en de prijs hoog, Bovendien werkt de warmtepomp enkel in goed geïsoleerde huizen.”

Bekijk ook: Gas besparen blijkt een dure grap

Aanpak gaat per huis al minstens tienduizend euro kosten, naast de aanschaf van de pomp.