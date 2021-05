Goed nieuws? Na koude lente volgt zelden een koude zomer

Zo volgde na het koude voorjaar van 2013 een vrij warme zomer. Na een redelijk koude tweede helft van de maand mei in 2006 werd die julimaand de warmste ooit gemeten in ons land. En in 2019 werd het 40 graden na een voorjaar zonder ook maar één zomerse dag, aldus Weeronline.

Noordzee

Het weer in het eerste deel van de zomer kan nog wel worden beïnvloed door de omstandigheden in de lente. Na een koud voorjaar is het water in de Noordzee nog koud en als de wind van zee komt, zorgt dat ervoor dat het frisser is dan anders. Ook kan een vochtige bodem leiden tot meer buien. Maar na verloop van tijd worden de sporen van het voorjaar minder zichtbaar en bepaalt de zomer zelf zijn eigen weer, aldus Weeronline.

Weerbureaus meldden zaterdag dat de lente van 2021 de koudste sinds 2013 is. De verwachte gemiddelde temperatuur dit seizoen is 8 graden, terwijl het ’normale’ gemiddelde 9,9 graden is. Dit Pinksterweekend komt mogelijk in de top 10 koudste Pinksterweekenden ooit gemeten, aldus Weer.nl.