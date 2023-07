300 auto’s Mercedes aan boord van brandend vrachtschip Ameland

De Fremantle Highway raakte in de nacht van dinsdag op woensdag in de problemen door een brand. Die is vermoedelijk ontstaan op het voertuigendek. Het schip ligt zo’n 30 kilometer ten noorden van Ameland in de Noordzee. De brand woedt nog steeds en dat kan nog wel dagen of misschien zelfs weken zo blijven, stelt de kustwacht. Zolang het schip brandt kan het niet weggesleept worden. Het onder de Panamese vlag varende schip was onderweg van Bremerhaven in Duitsland naar Port Said in Egypte.

Tekst gaat verder onder de foto.

Ⓒ ANP

Azoren

De situatie op de Fremantle Highway lijkt op die van de Felicity Ace die begin vorig jaar in de buurt van de Azoren in brand vloog. Dat schip was geladen met duizenden Volkswagens, Porsches, Audi’s, Bentley’s en Lamborghini’s en de brand was pas na dertien dagen geblust. Daarna zonk het schip deels.