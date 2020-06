Woede om busbezetting

De 200 busbedrijven in Nederland, die bijna 4000 touringcars moesten stilzetten door de corona-uitbraak, zijn woedend. „Er wordt met twee maten gemeten. Om in onze bussen aan 1,5 meter afstand te voldoen, zouden er hooguit twaalf toeristen in kunnen in plaats van vijftig. Dan zouden de prijzen ruim verdubbeld moeten worden”, zegt topman Carlo Cahn van koepel KNV Busvervoer.

Hij vraagt zich af waarom er wel met volle bezetting vanaf Schiphol mag worden gevlogen en in lijnbus en trein een oogje wordt dichtgeknepen, terwijl daar veel meer mensen dicht op elkaar zitten. „Het bustoerisme staat nu onterecht in de kou”, vindt Cahn.

De sector heeft volgens hem een protocol opgesteld, waarin als tussenoplossing maximaal dertig reizigers in de touringcar worden meegenomen. „Daarnaast hebben we gezichtsmaskers, ontsmettingsgel, extra schoonmaak, aparte in- en uitgangen, aangepaste catering aan boord en gezondheidsverklaringen afgesproken. En toch dreigt de politie met boetes vanwege overtreding van de noodverordeningen.”

Ook de ANVR-reisorganisaties begrijpen er niks van. „De grotere bustouroperators hebben samen heldere regels gemaakt om de veiligheid tijdens de reis te garanderen. We weten ook precies wie er in de bus zitten voor eventueel contactonderzoek en opereren in besloten groepen met gids. Dat is heel gecontroleerd. Voor vertrek moet iedere passagier ook aantonen dat het virus niet wordt meegedragen”, stelt directeur Coby van Dongen van De Jong Intra Vakanties.