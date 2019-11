Amsterdam vervangt loden leidingen oude panden

Ⓒ ANP

AMSTERDAM - De gemeente Amsterdam gaat loden leidingen vervangen in gebouwen waarvan ze zelf eigenaar is. Ook wordt gekeken of er loden leidingen zitten in niet-gemeentelijke gebouwen waar veel jongen kinderen komen. Eerder deze maand bleek uit onderzoek van het RIVM en de Gezondheidsraad dat de risico’s van lood in drinkwater groter zijn dan eerder gedacht.