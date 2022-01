Spanje behandelt corona voortaan als griep

Het grootste verschil met nu zal zijn dat niet iedere coronabesmetting meer wordt geregistreerd en opgevolgd door beleid. In plaats daarvan zal een netwerk van ziekenhuizen en gezondheidscentra met steekproeven berekenen hoe de ziekte zich verspreidt. Op die manier wordt de ontwikkeling van het virus bijgehouden en in kaart gebracht. Spanje wil dit systeem gaan inzetten zodra de zesde coronagolf achter de rug is.

De Spaanse premier Sánchez zei maandag in een interview met radiozender Cadena Ser: „We moeten ernaartoe om Covid-19 te bekijken als een endemische ziekte en niet meer als de pandemie zoals we dat tot nu toe hebben gedaan.” Volgens Sánchez is het door de snelle opmars van de omicronvariant ook niet meer mogelijk om alle besmettingen te registreren.

Europese discussie

Sánchez roept andere landen op dit debat ook op Europees niveau te voeren. ,,Ik geloof dat we in de omstandigheden zijn om – met voorzichtigheid dit debat te voeren, (…) ook op Europees niveau. We kunnen de evolutie van corona daarbij met andere parameters bekijken dan we tot nu toe doen.”

Het nieuwe systeem wordt aangekondigd op het moment dat de coronacijfers in Spanje records breken: vrijdag waren er opnieuw 242.000 nieuwe infecties. Het totaal aantal ligt de laatste twee weken boven de miljoen met 1.289.952 nieuwe gevallen. Sánchez: ,,De meeste gevallen zijn asymptomatisch, we moeten leren leven met corona zoals we met veel andere virussen leven.” Hij benadrukte dat het sterftecijfer door de vaccinaties sterk is afgenomen. ,,We zitten op een ’dodelijkheid’ van één procent.”

Minder maatregelen

In de praktijk zijn de protocollen in Spanje al versoepeld. Zo hoeven directe contacten van mensen die positief zijn getest maar geen klachten hebben, al niet meer verplicht te testen. Ook zijn er minder beperkingen dan in Nederland: in heel Spanje is de horeca gewoon open. Wel is in sommige regio’s het nachtleven aan banden gelegd. In de meeste regio’s geldt ook wel een maximum groepsgrootte aan een tafel, maar vaak ligt die rond de tien personen. Ook is in bijna alle regio’s een QR-code nu verplicht – al werd die in Spanje veel later ingevoerd dan in de rest van Europa.

De enige landelijke regel is de mondkapjesplicht – die op dit moment ook weer buiten op straat geldt. Sánchez zegt dat het gebruik van mondkapjes ook in de toekomst belangrijk blijft. ,,Het is bewezen dat mondkapjes en vaccinatie de beste middelen zijn om besmetting te voorkomen.”