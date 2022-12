Kankerpatiënt behandeld met stamcellen uit eigen speekselklier

De patiënt is een 43-jarige man. De stamcellen uit zijn klieren zijn opgekweekt en daarna teruggegeven via een injectie, legt de Groningse hoogleraar Radiotherapie Rob Coppes uit. De behandeling moet ervoor zorgen dat de speekselklieren straks weer werken en de man geen last meer heeft van een droge mond.

Volgens het ziekenhuis krijgen jaarlijks zo’n 2500 mensen in Nederland kanker in het hoofdhalsgebied. Een groot deel heeft met bestraling een goede kans op genezing, maar bij 40 procent werken na de behandeling de speekselklieren niet meer goed. Zij hebben last van een droge mond, kunnen moeilijk kauwen en slikken, hebben moeite met praten en krijgen last van beschadigingen aan het gebit.

Hoogleraar Coppes doet al jaren onderzoek naar speekselklierstamceltransplantatie. Begin volgend jaar worden nog een paar patiënten ermee behandeld. Coppes: „We hopen vervolgens later volgend jaar te kunnen vaststellen of de behandeling bij de patiënten aanslaat.”

KWF Kankerbestrijding, dat dit project via haar donateurs grotendeels heeft gefinancierd, laat weten heel trots te zijn op deze nieuwe ontwikkeling. „Gelukkig overleven steeds meer mensen de ziekte kanker, maar we zien en horen dat nog veel mensen klachten hebben en het leven na de ziekte moeilijk kunnen oppakken. Deze nieuwe behandeling kan ervoor zorgen dat hoofdhalskankerpatiënten die bestraald zijn een veel betere kwaliteit van leven hebben. We hopen dan ook dat deze studie kan aantonen dat de behandeling werkt en dat deze over een aantal jaar beschikbaar is voor alle patiënten”, aldus de organisatie in een reactie.