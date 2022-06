Europees Parlement wil huishoudens ontzien in klimaatplannen Timmermans

Het Europees Parlement heeft normaal het imago om groene voorstellen te overtroeven met nog hogere ambities, maar door de bizarre energieprijzen en uit de pan rijzende inflatie trappen de volksvertegenwoordigers op de rem. Ze zien in dat de burger niet nog meer lastenverzwaringen kunnen bolwerken.

Eurocommissaris Frans Timmermans lanceerde vorige zomer het megaklimaatplan Fit for 55. Het grootste pijnpunt is het plan om olie- en gasproducenten te laten betalen voor CO2-uitstootrechten. Automobilisten worden daardoor opgezadeld met een lastenverzwaring van 12 tot 14 eurocent per liter aan de pomp, zo verwacht het Planbureau voor de Leefomgeving in een doorrekening. Huizenbezitters zouden in 2030 te maken krijgen met verhoging van 10 eurocent per kubieke meter gas.

Uitzondering voor huishoudens

Zwaar tegen de zin van Timmermans wil een grote meerderheid van het Europarlement huishoudens nu uitzonderen. „Als mensen nu al 2,59 euro voor een liter moeten betalen aan de pomp, dan is 5 eurocent van Europa al te veel gevraagd”, zegt CDA-Europarlementariër en klimaatchef Esther de Lange. Hoewel het technisch niet mogelijk is om huishoudens te ontzien en bedrijven niet, zou het parlement hier wel een belangrijk signaal mee afgeven richting de onderhandelingen met Brussel en de lidstaten.

Voorlopig komt dat signaal er nog niet. Woensdag was er midden in de stemmingen sprake van een zeldzaam politiek gekonkel in Straatsburg. Normaal gesproken sluiten de christendemocraten, sociaaldemocraten en liberalen in de achterkamertjes een waterdicht akkoord. Maar ondanks maanden onderhandelen was de eenheid nu opeens ver te zoeken. Een frontale aanval op de industrie ging de rechterflank van het parlement veel te ver. Het gaat concreet om een links voorstel om gratis uitstootrechten van onder meer staalfabrikanten versneld af te pakken. Een meerderheid stemde tegen.

Crisisberaad om de klimaatplannen

Na minutenlang crisisberaad namen de sociaaldemocraten en groenen emotioneel wraak door vervolgens het hele uitstootplan weg te stemmen. „Beter geen voorstel, dan een slecht voorstel”, sneert PvdA-Europarlementariër en hoofdrolspeler Mohammed Chahim. „Zo gaan we de klimaatdoelen niet halen.” Het Parlement moet nu werken aan een nieuw compromis. Vanwege de samenhang liggen nu drie klimaatdossiers van ’hun’ Timmermans voorlopig stil: de CO2-grensheffing, de uitbreiding van emissierechten en de introductie van een klimaatfonds.

Bij alle grote politieke families valt te horen dat het idee om huishoudens te ontzien overeind zal blijven. Het Parlement heeft woensdag wel gestemd over de toekomst van nieuwe auto’s: vanaf 2035 mogen alleen nog maar uitstootvrije elektrische en waterstofwagens worden verkocht. Er is goed nieuws voor liefhebbers van zwaar motorgeluid: het Parlement wil voorlopig een uitzondering voor kleine autofabrikanten als Lamborghini en Ferrari.

Hoofdonderhandelaar en VVD-Europarlementariër Jan Huitema verwacht dat deze verplichting voor de autoindustrie de consument gaat helpen: „De aanschafprijs is nu vaak nog te hoog. Door deze wetgeving zal de prijs voor elektrische auto’s en waterstofwagens naar beneden gaan en komt er sneller een tweedehandsmarkt.”

In Straatsburg is verder steun uitgesproken voor het plan om luchtvaartmaatschappijen vanaf 2025 voor alle vluchten CO2-uitstootrechten te laten kopen. Op dit moment is nog een groot deel van die rechten gratis. De kans is groot dat de lastenverzwaring zal worden doorberekend via duurdere vliegtickets.

Pas als het parlement een standpunt heeft ingenomen, kunnen de onderhandelingen met de lidstaten en Brussel beginnen. Als zij het vervolgens eens zijn kunnen de klimaatplannen worden ingevoerd.