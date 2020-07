’Bos-Rambo’ van het Zwarte Woud gearresteerd

Rausch werd volgens de krant de Mittelbadischer Presse bij Oppenau-Ramsbach gearresteerd, zo’n 2,5 kilometer van het centrum van het dorpje. Vrijdagmiddag had de politie nog een oproep gedaan aan de voortvluchtige om telefonisch contact op te nemen. Of dat gebeurd is is momenteel nog onbekend.

De 31-jarige Rausch was sinds zondag voortvluchtig. Toen vluchtte hij het Zwarte Woud in, nadat hij eerst vier politiemensen die hem kwamen arresteren ontwapend had door hen met een kruisboog te bedreigen. Sindsdien maakten honderden politiemensen jacht op hem.