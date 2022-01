Amerikaans tienermeisje opgepakt na dodelijke Snapchat-gijzeling

De 18-jarige Anna Bella Dukes werd maandag aangehouden vanwege de gijzeling en daaropvolgende fatale schietpartij in februari vorig jaar. Dukes wordt ervan beschuldigd via Snapchat Nicholas Otero in de val te hebben gelokt. Ze spraken via de app met elkaar af in een park, maar eenmaal ter plaatse werd de jonge man opgeschrikt door drie gewapende overvallers. Onder hen was ook het 17-jarige vriendje van Dukes, meldt de Albuquerque Journal. Dukes zou hebben geprobeerd het bewijsmateriaal van het gemaakte afspraakje te verwijderen.

Nicholas werd beroofd van zijn geld en juwelen en door het drietal meegenomen naar het huis van zijn broer Elias. Daar werd losgeld van de 24-jarige man geëist, anders zouden ze zijn broertje doodschieten, zo werd gedreigd. Het liep echter anders. Elias, een voormalig bewaker, trok een wapen maar loste geen schot omdat hij werd neergeschoten door de 17-jarige Adrian Avila, het vriendje van Dukes. Ook hij heeft een reeks beschuldigingen tegen zich gehoord, waaronder moord en kidnapping. Avila meldde zich vorige maand bij de politie vanwege de zaak en het al maanden lopende onderzoek. Een doorbraak liet lange tijd op zich wachten. Elias wist de schietpartij niet te overleven.

De bij de confrontatie omgekomen Elias Otero. Ⓒ facebook

Moeder Otero hoopt nog altijd dat de zaak snel wordt afgehandeld. „Elke dag wensen we dat we gerechtigheid krijgen en dat er iemand zal moeten boeten voor wat ze hem hebben aangedaan. In de wetenschap dat ze zichzelf nu eindelijk hebben aangegeven, voelt het goed dat het niet onopgelost blijft”, reageert ze tegen Amerikaanse media.