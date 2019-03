Oud-minister De Jager terug aan Binnenhof

De Jager gaat een groep leiden waarin de gebruikers van de Binnenhof-gebouwen vertegenwoordigd zijn. Zij zullen de verbouwing op de voet volgen en kijken of alles wel goed gaat.

De renovatie van het Binnenhof-complex gaat in de zomer van 2020 van start en duurt vijfenhalf jaar. In die tijd zitten de Tweede Kamer, de Eerste Kamer, de Raad van State en het ministerie van Algemene Zaken in andere gebouwen in Den Haag.

Lekkende daken

De renovatie is nodig om grote gebreken te herstellen. Het gaat onder andere om lekkende daken, houtrot en het oplappen van technische installaties, zoals liften.

De terugkeer van De Jager is opmerkelijk. Eerder leek hij het Binnenhof permanent de rug te hebben toegekeerd. Zijn partijgenoot Knops heeft hem nu toch weten over te halen om terug te keren. De oud-minister is tegenwoordig financieel topman van KPN.