OM gaat verkeerscamera’s gebruiken bij gevaarlijke boerenacties

De afgelopen dagen waren bij boerenacties meerdere incidenten op de wegen. Zo reed een automobilist woensdag op een toerit naar de A32 bij Meppel-Noord tegen gedumpt afval aan. De auto raakte hierdoor total loss.

De roep om het gebruiken van de snelwegcamera’s klonk daarom steeds harder, Rijkswaterstaat meldde echter eerder dat de beelden niet opgeslagen worden. Het OM Oost-Nederland meldt nu dat het in samenwerking van de politie en Rijkswaterstaat „thans mogelijk is gemaakt” beelden veilig te stellen. „Deze beelden kunnen (achteraf) gebruikt worden voor de vaststelling van strafbare feiten en de opsporing daarvan.”

Het is onbekend hoe het nu alsnog mogelijk is gemaakt om de beelden te gebruiken. Ook is onduidelijk of de beelden van de acties van afgelopen dagen gebruikt kunnen worden.

Bij Op1 sprak politiechef Willem Woelders donderdagavond over de situatie. Hij zei toen: „Samen met het OM gaan we er alles aan doen om de verdachten op te sporen. We gaan dat doen met informatie die zeer beperkt aanwezig is. Met camerabeelden, met name buiten de snelwegen.” Omdat de snelwegcamera’s nog geen beelden opnamen, kon de politie niet veel met die bron: „Ook met een machtiging kun je dan niets.”